Диетолог перечислил полезные свойства орехов

Орехи обладают множеством полезных свойств. Главное, не есть их слишком много. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологиии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян.

«Орехи — это источник в первую очередь жира. Полиненасыщенные жирные кислоты в орехах специфические, они полезные в хорошем соотношении. Эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота — то, что сейчас выделено в виде Омеги-3 и дополнительно как препарат применяется», — отметил специалист.

Диетолог порекомендовал есть орехи для профилактики атеросклероза и его осложнений, сообщил сайт RT.

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Однако Григорьян напомнила про высокую калорийность орехов. Она посоветовала вводить в рацион не больше четырех-шести ядрышек. Она понимает, что орешки могут быть разными, но в целом их число не должно быть больше этих цифр. Кроме того, диетолог порекомендовал не употреблять орехи каждый день. Двух-трех раз в неделю будет достаточно, сообщила Григорьян.

Помимо этого диетолог напомнила про частую аллергическую реакцию у людей на орехи. Особенно эти симптомы проявляются у тех, кто страдает аллергией на цветение трав и деревьев.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили самые полезные виды орехов. К ним отнесли кешью, лесной и грецкий орехи, арахис, кедровые орешки и миндаль. В ведомстве рекомендуют употреблять их один-два раза в неделю небольшими порциями — около 35 граммов.