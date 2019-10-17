Роспотребнадзор назвал самые полезные виды орехов

Роспотребнадзор призвал хотя бы раз в неделю есть орехи и назвал самые полезные виды. В список вошли кешью, лесные, кедровые и грецкие орехи, а также миндаль и арахис.

В материале на сайте ведомства отмечается, что орехи обладают высокой пищевой ценностью и содержат калий, магний, кальций, фосфор, железо, селен, марганец, молибден, никель и кобальт. Кроме того, в этом продукте много полезных витаминов и жирных кислот.

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Кешью, по данным специалистов Роспотребнадзора, укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Лесной орех полезен после физических нагрузок и может использоваться как средство для профилактики онкозаболеваний.

Грецкие орехи улучшают память и укрепляют сосуды. Арахис помогает бороться со старением, миндаль — отличная еда для тех, кто решил похудеть, а кедровые орешки полезны при заболеваниях печени и желчного пузыря.

Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу большое количество орехов, так как этот продукт накапливает радионуклиды и микотоксины. Кроме того, орехи могут спровоцировать развитие аллергии.