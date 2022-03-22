Дефицита не будет. Россиянам объяснили, почему в магазинах стало меньше сахара

России не грозит дефицит сахара: в стране его производят в достаточном количестве. В магазинах этого товара не хватает из-за разрыва логистических цепочек, объяснил «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Сахар он назвал «вечным»: продукт при должном хранении не испортится и через 20 лет.

«Россия производит сахар в достаточном количестве. Есть Белоруссия, которая тоже производит много сахара, причем на экспорт», — добавил Зубец.

В магазинах сахара стало меньше, поскольку торговые сети никогда не запасали этот продукт. Теперь его необходимо оперативно подвозить из-за возникшего ажиотажа.

«Запас был для текущего потребления. Когда оно выросло почти вдвое, оказалось, что запасов нет — их надо подвозить. Вот на этом мы и получили разрыв, в результате которого количество сахара в магазине упало», — подчеркнул эксперт.

В Минпромторге заявили, что на объем продаж сахара, по сравнению с предыдущей неделей, в стране снизился на 29%.