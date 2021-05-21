Составлен список продуктов для ночного перекуса

Составлен список продуктов, которые подходят для ночного перекуса. Его подготовила диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания Елена Знахаренко, сообщил «Доктор Питер».

В поздний ужин можно внести нежирную белую рыбу, свежие овощи, зелень, яйца и птицу. Продукты с термически обработанной клетчаткой — наиболее подходящий вариант для перекуса на ночь. К ним относятся овощи, приготовленные на пару, или рагу. Они легко усваиваются организмом, не перегружают желудочно-кишечный тракт и эндокринную систему.

Чтобы не нагружать организм перед сном и не проснуться с чувством тяжести, поздний ужин должен состоять из легкоперевариваемой пищи, написала «Свободная пресса».

По словам диетолога, ваше питание должно быть ориентировано на ваш образ жизни. Многие живут в таком режиме, когда без позднего приема пищи не обойтись.

Ужин должен составлять 30% от дневного рациона.