Диетолог объяснил, как легко избавиться от желания съесть десерт

Врач-диетолог Пуджи Малхотра объяснила, как легко избавиться от желания съесть что-нибудь сладкое. Как правило, к пирожным и шоколаду тянет, когда в организме не хватает белка, написала «Экспресс газета».

Лучше есть больше мяса, рыбы и бобовых, нежели позволять себе постоянно лакомиться десертами. В случае, когда хочется сладкого в качестве перекуса, можно заменить конфеты на сухофрукты или фрукты. Помимо прочего, иногда нужно просто выпить стакан обычной воды. Нередко мозг человека путает жажду и голод.

По словам Малхотры, исключение сахара из рациона полезно не только для фигуры, но и для здоровья в целом. В праздничные дни можно позволять себе съесть кусочек торта, контролируя размер порции.

Ранее журналист из Китая рассказал о самых вкусных российских продуктах. На первое место вышли рыбные консервы. По мнению автора Sohu, в России их делают из цельных кусочков рыбы — ароматной и очень вкусной. Второе место он отвел колбасам. Дело в том, что эти изделия делают из настоящего мяса, а не из сои и крахмала.