Китаец перечислил вкуснейшие лакомства из России

Перечислены пять самых вкусных русских лакомств. Однако здесь есть важное уточнение — с точки зрения китайцев. Свой топ составил автор издания Sohu в КНР, сообщил «Царьград».

«У вас потекут слюнки!» — заверил журналист. Он посоветовал привезти эти продукты из России «с запасом».

На первое место вышли рыбные консервы. По мнению автора Sohu, в России их делают из цельных кусочков рыбы — ароматной и очень вкусной. Второе место он отвел колбасам. Эти изделия делают из настоящего мяса, а не из сои и крахмала, заверил китаец. Такую колбасу можно даже пожарить, и она не растает. К тому же, российские колбасы хорошо хранятся, поэтому закупать их можно впрок.

Не менее вкусны вафли, считает гражданин КНР. Китайцы считают эту сладость очень нежной, улавливают в ней нотки ириса, меда и карамели. А китайские вафли почти безвкусны. Отдельно автор упомянул мягкие вафли, которые в РФ называют голландскими. Для идеального чаепития китайцам не хватает нежного бисквита с мягкой начинкой, уверен автор издания.

Помимо этого, Россия славится большим разнообразием конфет. Желейные, ириски, леденцы, батончики — все они невероятно вкусные, считает китаец. Этот десерт производятся из натуральных ингредиентов, также они намного больше китайских по размеру.