Диетолог назвала блюда, которые являются хорошей заменой фаст-фуду

Отличной альтернативой фаст-фуду могут стать сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запеченными овощами, салат из свежих овощей без заправки и другие продукты. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, невредный фаст-фуд — это всегда сбалансированное блюдо. Его всегда можно найти даже в сетях быстрого питания. Главное, чтобы в еде было меньше соли, сахара, трансжиров.

«Салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечными овощами, и прочее. Еще лучше будет приготовить перекус самому», — посоветовала эксперт в комментарии РИА «Новости».

Диетолог отметила, что обычный фаст-фуд — это всегда еда жирная, жареная, слишком, соленая или сладкая. Ее лучше употреблять как можно реже. Никакой нормы не существует.

Стародубова также рекомендовала не злоупотреблять кофе. В день можно выпивать не больше трех маленьких чашек эспрессо. Регулировать количество выпитого особенно надо людям с повышенным артериальным давлением и проблемами с сердечно-сосудистой-системой.