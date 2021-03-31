Врач раскрыл дневную норму кофе

Бодрящим кофе нельзя злоупотреблять. Специалисты рассчитали, что в день можно выпивать не больше трех маленьких чашек эспрессо, исходя из нормы три миллиграмма кофеина на килограмм веса. Об этом РИА «Новости» рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин — употреблять не более трех миллиграммов кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 килограммов можно себе позволить не более 210 миллиграммов кофеина, то есть не более пяти-шести чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день», — объяснила Стародубова.

Собеседница отметила, что резких запретов на употребление кофе не существует, но посоветовала следить за количеством кофеина людям с повышенным артериальным давлением и проблемами с сердечно-сосудистой-системой.

По словам Стародубовой, с осторожностью нужно пить кофе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как этот напиток раздражает слизистую.

Ранее эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова посоветовала хранить кофейные зерна в холодильнике. Она подчеркнула, что в прохладе их свойства сохраняются лучше.