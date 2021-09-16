Диетолог рассказал, какие ошибки не стоит допускать при похудении

Многие люди в попытках борьбы с лишним весом допускают ряд ошибок. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News рассказала о том, как худеть правильно и без вреда для организма.

В первую очередь необходимо понять причины возникновения лишнего веса. Иногда бывает так, что лишний вес не уходит, даже если прикладывать для этого большие усилия.

«Лишний вес — всегда следствие нарушений работы организма, и их нужно найти. Это то, с чего следует начать. Причины могут быть разнообразными, например, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. В 90% случаев причиной набора веса является именно это. Особенно, если растет живот», — объяснила эксперт.

Врач объяснила также, что не стоит переживать, если процесс похудения проходит болезненно. По ее словам, жировые отложения хранят в себе токсины и яды. Во время похудения они попадают в организм и доставляют неудобства. В этот период нужно поддерживать организм БАДами, витаминами или травяными комплексами. Также специалист подчеркнулся, что во время похудения необходимо найти индивидуальный подход.

«Мы все разные, с разнообразными наборами хронических заболеваний, режимом дня и так далее. Если мы садимся на временную диету, на которой нам тяжело, не хватает еды, приходится есть непривычные продукты, она принесет кратковременный эффект. Он пропадет после того, как человек вернется к привычному рациону», — пояснила врач.

Дюваль отметила, что важно проанализировать и правильно скорректировать свой привычный режим питания. В первую очередь стоит отказаться от ночного переедания. Врач порекомендовала прекращать есть хотя бы за 2-3 часа до сна.

По словам Дюваль, необходимо добавлять в пищу больше овощей. Как минимум половину тарелки должны занимать овощи. Лучше всего питаться именно свежими овощами.