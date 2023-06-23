Здоровье 23 июня 2023, 04:14 Диетолог назвал три простых и быстрых способа похудеть после 50 лет Диетолог Алдонина: белковая пища и домашняя еда помогут быстро похудеть после 50 лет РИА «Новости»

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Диетолог Мария Алдонина назвала три простых и быстрых способа избавиться от жира после 50 лет. При этом не нужно соблюдать строгую диету, достаточно выработать полезные привычки, привел рекомендации врача «МедикФорум».

Первый способ — увеличить количество белковой пищи в рационе. Это поможет и сбросить вес, и сохранить мышечную массу, которая часто теряется после 50.

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«Следует включать 20-30 граммов белка в каждый прием пищи — это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает более эффективное насыщение», — рассказала доктор.

Вторая привычка — реже есть вне дома. В этом случае питание становится более здоровым, насыщенным свежими и полезными ингредиентами. Чем меньше в рационе готовых переработанных продуктов, тем это лучше для фигуры и всего организма в целом.

И третий способ — употреблять в начале каждого приема пищи овощи, богатые клетчаткой. Она замедляет пищеварение, а при перекусе в начале еды еще и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. В результате насыщение наступает быстрее и длится дольше.

Ранее «уксусный доктор» Кэндзи Таями сообщила, что уксус может помочь в борьбе с целым рядом болезней и способствовать снижению веса. Когда уксусная кислота оказывается к крови, то подает определенные сигналы. Благодаря им замедляется рост жировых клеток.