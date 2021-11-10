Диетолог назвал продукты, которые помогут побыстрее вылечиться от ковида

В рационе каждого, кто лечится от ковида, должны быть богатые цинком продукты. Среди них мясо, рыба, морковь, горох и орехи. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

«Цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников — зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи», — приводит агентство слова собеседницы.

Лавски отметила, что цинк недаром включили в протокол по лечению COVID-19. Этот микроэлемент участвует в формировании клеточного иммунитета. Диетолог добавила, что о недостатке цинка в организме говорят шелушение и воспаление кожи, псориаз и долгое заживление ран.

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