Названы продукты, которые необходимо есть после контакта с больными ковидом

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о необходимых продуктах, которые нужно употреблять людям, контактировавшим с больными коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам специалиста, в качестве профилактики человеку нужно есть побольше овощей и фруктов. Суточная норма их должна составлять примерно 400-500 граммов.

«Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять», — процитировала Lenta.ru слова инфекциониста.

В период роста заболеваемости коронавирусом и гриппом, по словам Малышева, гражданам надо меньше ходить по общественным местам и соблюдать меры профилактики инфекций.

По словам диетолога Александра Андреева, многие люди после болезни начинают употреблять жирную и острую пищу. Однако этого делать нельзя, поскольку она может ухудшить состояние человека. В течение двух недель после инфекции также не рекомендуется употреблять продукты, вызывающие вздутие живота.