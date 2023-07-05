Здоровье 05 июля 2023, 03:21 Диетолог назвал продукты, которые делают окрошку вредной Диетолог Круглова: колбаса увеличивает количество насыщенных жиров в окрошке Freepik

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Чтобы сделать окрошку более полезной, следует отказаться от некоторых продуктов, объяснила врач-диетолог Наталья Круглова. В разговоре с радио Sputnik она рассказала, чем можно заменить эти ингредиенты.

Круглова назвала окрошку хорошим вариантом летнего супа. Но его рецепт зачастую предполагает использование вредных продуктов. В частности, колбасных изделий. При добавлении в блюдо этого продукта в нем увеличивается количество насыщенных жиров.

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«Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А регулярное употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, — это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечник», — предупредила врач.

Вместо колбасы Круглова рекомендовала добавлять в окрошку отварную говядину или мясо птицы. Заправлять летнее блюдо лучше кисломолочными напитками, а не квасом. Кефир и другие кисломолочные напитки, по ее словам, выигрывают с точки зрения пользы.

От майонеза в окрошке Круглова тоже советует отказаться, поскольку с ним повышается калорийность блюда. Заменить майонез лучше нежирным белым йогуртом или нежирной сметаной.

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева также сочла квас промышленного производства и колбасу самыми вредными ингредиентами в окрошке.