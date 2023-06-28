Здоровье 28 июня 2023, 15:35 Диетолог Королева назвала колбасу и магазинный квас самыми вредными ингредиентами окрошки

Читать 360tv в

Квас промышленного производства и колбаса являются самыми вредными ингредиентами в окрошке. Об этом сообщила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в колбасе содержатся глутамат натрия, вредные вкусовые добавки и большое количество соли. Регулярное употребление этого продукта грозит возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Производители кваса добавляют в напиток слишком много сахара, он повышает уровень глюкозы в крови.

Реклама

При приготовлении окрошки врач посоветовала заменить колбасу на отварную курицу, а заправлять традиционное летнее блюдо лучше всего домашним квасом.