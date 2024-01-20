Здоровье 20 января 2024, 02:15 Диетолог назвал предотвращающий рак овощ Диетолог Разаренова: капуста помогает при профилактике рака Unsplash

Читать 360tv в

Капуста богата полезными микроэлементами, которые могут способствовать профилактике рака. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

По словам диетолога, капуста обладает противовоспалительным эффектом и способствует профилактике рака благодаря веществам, выделяющимся при нарезании или пережевывании. Дело в том, что в ней есть глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество — сульфорафан.

Реклама

«Некоторые исследования показали, что сульфорафан может помочь в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», — отметила Разаренова.

При этом терапевт добавила, что белокочанная капуста является источником витаминов С и К, а также в ней содержится полезная для пищеварения клетчатка. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты калием, фолиевой кислотой и антоцианами, обладающими мощными антиоксидантными свойствами.

Ранее людям старше 50 лет посоветовали чаще включать в рацион капусту. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, этот овощ снижает риск появления многих видов онкологии.