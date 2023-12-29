Общество 29 декабря 2023, 13:08 Диетолог Гинзбург указал на антираковые свойства капусты

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Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям старше 50 лет чаще включать в рацион капусту. Она обладает антираковыми свойствами, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, этот овощ снижает риск появления многих видов онкологии, а также содержит большое количество витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ.

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Приготовленные из капусты блюда помогают ускорить процесс выздоровления при вирусных заболеваниях, добавила Общественная Служба Новостей.