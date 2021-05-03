Диетолог назвал пять вредных привычек, которые мешают похудеть

Для того, чтобы похудеть, нельзя пропускать завтрак, так как он запускает метаболизм и придает энергию на день. О том, какие вредные привычки нужно позабыть, чтобы не набрать лишний вес, диетолог Ирина Писарева рассказала сайту телеканала «Звезда».

Первая вредная привычка — малоподвижный образ жизни. Это способствует накоплению жира и замедляет метаболизм. Второе, от чего следует отказаться — это есть фрукты на ночь. Для этого лучше отводить время в первой половине дня. Иначе возможно вздутие живота и метеоризм.

«Они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется», — пояснила диетолог.

Поздний отход ко сну тоже вреден. Спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки, чтобы организм восстановился, а иммунитет укрепился, и тогда гормоны приходят в баланс.

Есть слишком быстро и не пережевывать — тоже плохая привычка. Дело в том, что организм не успевает переваривать пищу, и насыщение не наступает. Так съесть можно гораздо больше, чем нужно на самом деле.

И не следует пропускать завтрак. Нужен хотя бы легкий перекус. Именно завтрак и обед должны быть наиболее калорийными, чтобы запастись энергией на день.

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