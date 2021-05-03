Россиянам рассказали, сколько шашлыка можно съесть без вреда

Выяснилось, что съедать много шашлыка вредно для здоровья, потому что повышается риск колоректального рака. Об этом рассказал кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

«Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70-ти. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, перед шашлыками лучше выпить воду или съесть порцию овощей. Это поможет тем, кто следит за фигурой, не переесть мяса. Он также напомнил, что жареное мясо можно хранить в холодильнике. Это значит, что необязательно съедать его сразу за один день.

Диетолог добавил, что пожилым, людям с высоким холестерином в крови и болезнями сердца лучше воздержаться от поедания шашлыка из свинины. Предпочтение желательно отдать, например, рыбе.

Эксперты ранее предупредили, что продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом, кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут стать причиной отравления на пикнике. Хранить все продукты на природе нужно в термосумке.