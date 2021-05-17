Диетолог назвал оптимальное время для полезного завтрака

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, в какое время завтрак будет наиболее полезным для организма, сообщило радио Sputnik.

Как считает специалист, лучше всего принимать пищу в первые полтора часа после пробуждения.

«Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись. Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость», — объяснил медик.

По мнению Бобровского, даже легкий завтрак в постель не навредит здоровью. Время трапезы каждый день должно быть примерно одинаковым. Исключение можно сделать в выходные. Врач добавил, что отсутствие завтрака может усилить симптомы вечернего и ночного переедания, если человек страдает ожирением. При этом пропуск утреннего приема пищи не навредит тому, кто не имеет избыточного веса.

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