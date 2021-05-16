Названа опасность газировки без сахара

Газировка с заменителями сахара не так безвредна, как может показаться. Производители добавляют в напиток, например, аспартам. Подсластитель при нагревании превращается в яд. Это очень опасно, особенно для детей, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

«Газировка с заменителями сахара для детей очень опасна, потому что, скажем, аспартам может при нагревании, по сути, являться ядом. Если взрослый это сразу и не почувствует, то ребенок может реально отравиться. Подальше от солнечных лучей, подальше от отопительных приборов надо держать такие напитки, не нагревать», — объяснила собеседница.

По словам Соломатиной, безопасной газировки не существует в принципе. Она отметила, что углекислый газ помогает вредным добавкам, красителю и сахару быстрее всасываться в кровь. Соломатина предупредила о быстром привыкании детей к газировке.

На этой неделе врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что любые напитки с сахаром могут нанести вред здоровью, если их употреблять утром на голодный желудок. Натощак лучше всего пить воду.