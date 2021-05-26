Диетолог назвал опасность вегетарианства для детей и беременных

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что вегетарианство вредно для детей и беременных женщин. Об этом сообщила НСН.

Для беременных это допустимо, если они принимают витамины, особенно витамин B12, который содержится только в мясе.

«Вегетарианство для детей? Лучше этого не делать, потому что у ребенка больше потребность в белке. Вопрос всегда в качестве рациона питания, если он абсолютно сбалансирован и родители в этом уверены, то это может быть нормальным», — рассказала она.

Диетолог отметила, что большинство вегетарианцев питаются несбалансировано, а это уже опасно для ребенка.

По ее словам, польза или вред вегетарианства очень спорные. Такой тип питания лучше подходит для мужчин, добавила Ионова.

«Если мужчина является вегетарианцем — это не так критично, а вот у женщин происходит ежемесячная потеря железа, которую необходим восполнять», — заключила она.

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