Диетолог перечислил причины высокого холестерина

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что может стать причиной высокого холестерина. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным ИА Nаtiоn Nеws, она отметила, что здоровый образ жизни и правильное питание спасает далеко не всегда. Есть люди, которые из-за генетических предрасположенностей относятся к группе риска.

Русакова рассказала, что существует два типа холестерина. Один из них вырабатывается в организме самостоятельно. Поэтому даже при исключении всех вредных продуктов, он все равно будет повышенным.

Чтобы минимизировать все риски, следует избегать стресса, недостатка физической активности и следить за весом.

«Самыми опасными продуктами являются жареные блюда, маргарин и колбасные изделия с фастфудом, особенно в комбинации с сахаром, потому что это может вызывать развитие атеросклероза», — заключила она.