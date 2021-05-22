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    22 мая 2021, 14:35

    Диетолог перечислил причины высокого холестерина

    Дарья Морозова

    Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что может стать причиной высокого холестерина. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Диетолог перечислил причины высокого холестерина

    По данным ИА Nаtiоn Nеws, она отметила, что здоровый образ жизни и правильное питание спасает далеко не всегда. Есть люди, которые из-за генетических предрасположенностей относятся к группе риска.

    Русакова рассказала, что существует два типа холестерина. Один из них вырабатывается в организме самостоятельно. Поэтому даже при исключении всех вредных продуктов, он все равно будет повышенным.

    Чтобы минимизировать все риски, следует избегать стресса, недостатка физической активности и следить за весом.

    «Самыми опасными продуктами являются жареные блюда, маргарин и колбасные изделия с фастфудом, особенно в комбинации с сахаром, потому что это может вызывать развитие атеросклероза», — заключила она.