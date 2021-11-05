Диетолог назвал омолаживающий кожу и оздоравливающий организм напиток

У натурального какао есть множество полезных свойств, и одно из них — омоложение кожи. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк, отметив, что у популярного продукта есть и свои недостатки. Особенно в растворимом напитке, в котором есть химия и красители, а польза составляет не более 20%.

Специалист рассказала, что состав какао-порошка насыщен разными витаминами и минералами. Они могут помочь нормализовать работу мышц и справиться с анемией. Также оно влияет на плотность костной ткани и нужны детям в период активного роста, а также беременным. Какао может помочь очистить печень и вывести из организма плохой холестерин.

«Благодаря фенолам и процианидинам омолаживается кожа, так как они связывают молекулы коллагена и обеспечивают упругость. Меланин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос. Из какао можно даже делать маски. Испанские ученые доказали пользу какао при циррозе и фиброзе печени», — отметила диетолог в беседе с «РИА Новости».

При этом Микитюк отметила, что важно помнить: какао остается достаточно калорийным напитком, если в него добавляют молоко и сахар. Лучше всего употреблять такое какао рано утром, когда биологические ритмы с организме особенно активны, вещества в еде быстрее расщепляются и не дают телу набирать лишний вес. Но все равно диетологи советуют пить в день не более двух чашек.