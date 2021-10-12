Названы польза и вред какао

Нутрициолог, диетолог Мария Черняева для радио Sputnik рассказала, чем полезен какао и почему его не стоит пить слишком много. Некоторым категориям людей лучше и вовсе отказаться от этого напитка.

Какао дает прилив сил и энергии — это связано с содержащимися в напитке веществами.

«Какао богато антиоксидантами, полифенолами, способствует в том числе укреплению иммунитета, повышению настроения. В какао очень много магния, а магний влияет на укрепление нервной системы, сердечно-сосудистой системы, улучшает качество обменных процессов в организме», — сказала врач.

При этом не стоит забывать, что напиток очень калорийный, особенно если в него добавляется сахар (или содержится в составе изначально). Поэтому в день лучше не пить более двух чашек.

Кроме того в какао есть кофеин, что делает его вредным для маленьких детей и беременных женщин.

«Всем остальным лучше пить какао в первой половине дня, тогда оно добавит бодрости. Но если выпить его на ночь, эффект будет как от кофе или крепкого чая — не уснуть», — предупредила Черняева.