Диетолог назвал альтернативы мясу

Диетолог Зухра Павлова назвала продукты, которыми можно заменить мясо. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ее Instagram.

Она рассказала о том, что сама не ест мясо по этическим причинам. Врач уточнила, что в этом случае нужны продукты с высоким содержанием железа, витаминов В9 (фолиева кислота) и В12.

Она рекомендовала употреблять в пищу побольше продуктов с растительным и животным белком — творог, кисломолочные продукты, яица, рыбу. Павлова добавила, что если в организме не хватает белка, могут появиться прыщи. Если сбалансированное питание не помогает, то лучше обратиться к врачу.

Ранее член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша и основатель клиники диетологии Светлана Титова рассказали, что проблемы со здоровьем мешают похудеть в очень редких случаях.

По их данным, чаще невозможность похудеть связана не с состоянием организма, а с неправильным подходом к самому процессу.

Титова пояснила, что многие ожидают быстрого результата за короткое время. Именно с этим связано то, что эти люди не могут сбросить вес.