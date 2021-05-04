Диетологи развеяли известный миф о похудении

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша и основатель клиники диетологии Светлана Титова рассказали, что проблемы со здоровьем мешают похудеть в очень редких случаях. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По их данным, чаще невозможность похудеть связана не с состоянием организма, а с неправильным подходом к самому процессу.

«Не существует заболеваний, которые бы препятствовали похудению. Эндокринные и генетические патологии, из-за которых не получается убрать вес, встречаются крайне редко. Это всего около 5% от общего числа людей с лишним весом», — пояснила Макиша.

Титова пояснила, что многие ожидают быстрого результата за короткое время. Именно с этим связано то, что эти люди не могут сбросить вес.