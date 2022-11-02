Диетолог Мансурова дала советы по питанию людям старше 40 лет | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 23:24 Диетолог Мансурова дала советы по питанию людям старше 40 лет

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Диетолог Ирина Мансурова рассказала, что людям старше 40 лет необходимо скорректировать рацион, чтобы дольше оставаться здоровыми. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным сайта «ПолитЭксперт», в первую очередь следует уменьшить количество животных жиров. Кроме того, важно питаться разнообразно, чтобы организм легче перенес изменения гормонального фона и микрофлоры кишечника.

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«Из-за таких изменений стоит добавить про- и пребиотики, а также продукты ферментации, к примеру, квашеную капусту», — рассказала Мансурова.

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Кроме того, следует включить в рацион овощи, зелень, злаки и другие продукты с большим количеством клетчатки. Это поможет нормализовать уровень сахара и улучшить работу толстого кишечника.

Ранее диетолог Нурия Хасанова заявила, что хурма имеет омолаживающие свойства. В первую очередь из-за того, что в ней содержится много витаминов А и Е. Первый не только увеличивает продолжительность жизни, но и улучшает состояние кожи, а также полезен для зрения и иммунитета, добавила врач.