Диетолог Мансурова дала советы по питанию людям старше 40 лет | 360°

02 ноября 2022, 23:24
Диетолог Мансурова дала советы по питанию людям старше 40 лет
Диетолог Ирина Мансурова рассказала, что людям старше 40 лет необходимо скорректировать рацион, чтобы дольше оставаться здоровыми. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
По данным сайта «ПолитЭксперт», в первую очередь следует уменьшить количество животных жиров. Кроме того, важно питаться разнообразно, чтобы организм легче перенес изменения гормонального фона и микрофлоры кишечника.
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«Из-за таких изменений стоит добавить про- и пребиотики, а также продукты ферментации, к примеру, квашеную капусту», — рассказала Мансурова.
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Кроме того, следует включить в рацион овощи, зелень, злаки и другие продукты с большим количеством клетчатки. Это поможет нормализовать уровень сахара и улучшить работу толстого кишечника.
Ранее диетолог Нурия Хасанова заявила, что хурма имеет омолаживающие свойства. В первую очередь из-за того, что в ней содержится много витаминов А и Е. Первый не только увеличивает продолжительность жизни, но и улучшает состояние кожи, а также полезен для зрения и иммунитета, добавила врач.
Питание
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