Диетолог Хасанова рассказала, какой фрукт помогает омолодиться | 360°

01 ноября 2022, 23:05
Диетолог Хасанова рассказала, какой фрукт помогает омолодиться
Диетолог Хасанова посоветовала употреблять хурму для омоложения
Осенью на рынках магазина начинает появляться хурма. Сезон этого фрукты обычно продолжается до декабря. Она является очень полезной и обладает омолаживающими свойствами. Таким мнением поделилась врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Хасанова, передала «Вечерняя Москва».
Врач Нурия Хасанова пояснила, что в хурме содержится большое количество полезных витаминов и различных микроэлементов. Все это благоприятно сказывается на продолжительности жизни, а также помогает омолаживать организм.
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«Этот фрукт содержит витамины A и Е. Они обладают омолаживающим и антиэйдж-эффектами», — рассказала Хасанова.
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Медик пояснила, что витамин А также обладает рядом других положительных качеств. Он улучшает цвет и состояние кожи. Кроме того, витамин способен повышать иммунитет и благоприятно сказывается на зрении.
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