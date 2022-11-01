Диетолог Хасанова рассказала, какой фрукт помогает омолодиться | 360°

Интересное 01 ноября 2022, 23:05 Диетолог Хасанова рассказала, какой фрукт помогает омолодиться Диетолог Хасанова посоветовала употреблять хурму для омоложения

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Осенью на рынках магазина начинает появляться хурма. Сезон этого фрукты обычно продолжается до декабря. Она является очень полезной и обладает омолаживающими свойствами. Таким мнением поделилась врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Хасанова, передала «Вечерняя Москва».

Врач Нурия Хасанова пояснила, что в хурме содержится большое количество полезных витаминов и различных микроэлементов. Все это благоприятно сказывается на продолжительности жизни, а также помогает омолаживать организм.

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«Этот фрукт содержит витамины A и Е. Они обладают омолаживающим и антиэйдж-эффектами», — рассказала Хасанова.

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Медик пояснила, что витамин А также обладает рядом других положительных качеств. Он улучшает цвет и состояние кожи. Кроме того, витамин способен повышать иммунитет и благоприятно сказывается на зрении.