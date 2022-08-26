Диетолог Королева рассказала о вреде от переедания арбуза

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что переедание арбуза может негативно отразиться на организме. Например, спровоцировать приступ мочекаменной болезни, сообщило агентство «Москва 24».

По данным РИА ФАН, не стоит злоупотреблять арбузом тем, кто имеет метаболические нарушения, инсулинорезистентность и сахарный диабет. Дело в том, что он повышает сахар в крови, пояснила Королева. Также арбуз может вызвать вздутие живота.

«На объем поступающего продукта может также среагировать кишечник: если у человека большое количество грибов в кишечнике, то брожение не может не сказаться на его состоянии. Будет выраженный дискомфорт в виде вздутия», — рассказала диетолог.

Кроме того, арбуз способен вызвать движение камней в мочевыводящих протоках. В результате может начаться приступ мочекаменной болезни, заключила врач.

Диетолог Соломатина также назвала полезные свойства арбуза. В нем содержится липокоин — мощный антиоксидант, который препятствует появлению возрастных изменений, укрепляет сердечно-сосудистую систему, является профилактикой онкологических заболеваний, снимает воспаления.