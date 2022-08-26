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    26 августа 2022, 14:06

    Диетолог Королева рассказала о вреде от переедания арбуза

    Дарья Морозова

    Диетолог Маргарита Королева рассказала, что переедание арбуза может негативно отразиться на организме. Например, спровоцировать приступ мочекаменной болезни, сообщило агентство «Москва 24».

    Диетолог Королева рассказала о вреде от переедания арбуза

    По данным РИА ФАН, не стоит злоупотреблять арбузом тем, кто имеет метаболические нарушения, инсулинорезистентность и сахарный диабет. Дело в том, что он повышает сахар в крови, пояснила Королева. Также арбуз может вызвать вздутие живота.

    «На объем поступающего продукта может также среагировать кишечник: если у человека большое количество грибов в кишечнике, то брожение не может не сказаться на его состоянии. Будет выраженный дискомфорт в виде вздутия», — рассказала диетолог.

    Кроме того, арбуз способен вызвать движение камней в мочевыводящих протоках. В результате может начаться приступ мочекаменной болезни, заключила врач.

    Диетолог Соломатина также назвала полезные свойства арбуза. В нем содержится липокоин — мощный антиоксидант, который препятствует появлению возрастных изменений, укрепляет сердечно-сосудистую систему, является профилактикой онкологических заболеваний, снимает воспаления.