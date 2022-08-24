Диетолог Соломатина рассказала о пользе арбуза и дыни

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией Sputnik перечислила полезные свойства арбуза и дыни. Как заметила эксперт, нельзя сказать однозначно, какой плод более ценен для здоровья.

«Арбуз и дыня полезны по-своему. В арбузе есть ликопин — красный цвет плода обусловлен именно этим пигментом. Это мощный антиоксидант, который защищает наш организм от преждевременного старения, полезен для сердечно-сосудистой системы, препятствует развитию онкологических заболеваний, снимает воспаления <…>», — сообщила Соломатина.

В дыне, по ее словам, в четыре раза больше витамина С. Плод также является антиоксидантом, обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов.

И арбуз, и дыня имеют тонизирующие свойства, предохраняющие от хандры.

«В арбузе есть цитруллин, это аминокислота, которая иногда продается в виде БАДа и используется спортсменами. Она повышает выносливость, улучшает кровоток, сохраняет мышцы от разрушения, поэтому арбуз является тоником. В дыне же есть вещества, которые способствуют выработке серотонина, гормона удовольствия. Это нейромедиатор, который тоже дает тонизирующий эффект, предохраняет от хандры», — заключила Соломатина.