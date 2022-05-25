Диетолог Комиссарова заявила, что нельзя похудеть с помощью детокса и разгрузочных дней

В попытках похудеть многие люди устраивают себе разгрузочные дни. Однако такой способ избавиться от лишнего веса является неэффективным и даже вредит здоровью. Таким мнением поделилась диетолог Альбина Комиссарова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Медик пояснила, что проводить детокс-дни бессмысленно, так как организм способен самостоятельно очищаться от токсинов и вредных веществ. Он запускает так называемые системы фильтрации.

«Почки фильтруют кровь, удаляя ненужные продукты обмена. Печень нейтрализует и выводит токсичные вещества: алкоголь, лекарственные препараты и пр.», — объяснила диетолог.

Медик также раскритиковала современные методы детокса, среди которых тюбаж.Такой способ якобы очищает печень через стимуляцию процесса желчевыделения. На самом же деле этот метод лишь провоцирует появление желчной колики, передало РИА ФАН.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал три продукта, которые способны продлить молодость за счет содержащихся в них полезных веществ и микроэлементов. Среди них — свежая капуста, яблоки и петрушка.