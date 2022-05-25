Диетолог Гинзбург перечислил продукты для сохранения молодости

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал три продукта, которые способны продлить молодость за счет содержащихся в них полезных веществ и микроэлементов. Об этом написала «Газета.ru».

В первую очередь медик рекомендует включить в свой рацион свежую капусту. Благодаря флавоноидам и сульфорафанам в человеческом организме замедляются воспалительные процессы, а также уменьшается развитие онкологических заболеваний, сообщило utro.ru.

Яблоки, по словам Гинзбурга, богаты кверцетином — биохимическим веществом, которое улучшает микроциркуляцию крови и обмен веществ.

Еще одним ценным продуктом для сохранения молодости считается петрушка. Как рассказал диетолог, в ее составе имеется фолиевая кислота, которая влияет на обновление клеток. Также там есть витамин К, препятствующий накоплению кальция в стенках сосудов и развитию атеросклероза.