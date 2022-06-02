Диетолог Гинзбург назвал продукт, помогающий в борьбе со стрессом

Базилик, особенно свежий, эффективен в борьбе со стрессом из-за содержащихся в нем веществ. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» сказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, написала «Свободная пресса».

Дело в том, что в свежем базилике высокое содержание витаминов B1, B2, B3 и B6. Они необходимы для здоровья человека в целом и улучшают работу головного мозга, что помогает бороться с тревогой.

По словам врача, эффективны могут быть и лекарственные препараты, в частности, успокоительные средства, у которых в составе есть базилик.

Ранее Гинзбург рассказывал, что бороться со стрессом также помогают продукты с большим количеством белка. В них содержится вещество трипофан, которое отвечает за хорошее настроение. Диетолог посоветовал включить в рацион яйца и мясо, особенно индейку. Также он добавил, что подойдут орехи и бобовые — в них к тому же содержится много магния.