Диетолог Филиппова назвала способы борьбы с целлюлитом

Диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как можно избавиться от целлюлита. Об этом сообщило РИА ФАН.

Целлюлит есть практически у каждой женщины, он связан с липодистрофией. По словам врача, это явление обусловлено нарушениями в лимфатической и системе микроциркуляции. Еще одной причиной может быть избыток подкожной жировой ткани.

«Она (липодистрофия. — прим. ред.) не зависит от веса, от возраста, потому как это особенность строения подкожной жировой клетчатки у женщины», — пояснила Филиппова.

Врач отметила, что убрать целлюлит полностью почти невозможно. Можно добиться визуального эффекта с помощью профессионального массажа и озонотерапии. Также полезен самомассаж после горячего душа при помощи скраба, специальных варежек или массажера.

Врач Ольга Малиновская рассказала, что целлюлит — абсолютно нормальное явление. Врач пояснила, что он не опасен для здоровья и доставляет только эстетические неудобства. Немного исправить ситуацию может отказ от сладостей и быстрых углеводов, но это будет иметь только внешний эффект.