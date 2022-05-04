Врач Малиновская назвала целлюлит нормой

Врач Ольга Малиновская рассказала, что целлюлит — это норма. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным РИА ФАН, она пояснила, что целлюлит не является заболеванием и влияет лишь на эстетику. Она отметила, что его нельзя убрать массажами и диетами. Немного исправить ситуацию может лишь отказ от сладостей и быстрых углеводов, но это также будет иметь только внешний эффект.

«Можно сделать целлюлит менее заметным, но это скорее эстетический момент, а не вопрос, касающийся здоровья. Целлюлит — это не болезнь, а вариант нормы, а потому „лечить“ его точно не нужно», — подчеркнула Малиновская.