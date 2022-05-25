Диетолог Дюваль перечислила продукты, которые полезны первой половине дня

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что в первой половине дня стоит отдавать предпочтение сложным углеводам. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она отметила, что идеальными продуктами являются овощи, фрукты, крупы, ягоды, злаки. Они дают достаточно энергии, которая в течение дня будет потрачена.

«Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса», — пояснила Дюваль.

Также врач рекомендовала пить по утрам крепкий чай. Он оказывает тонизирующее действие, поэтому вечером от него лучше отказаться. К кофе также следует относиться с осторожностью, особенно, людям, у которых есть заболевания ЖКТ.

Нутрициолог Наталья Нефедова отметила, что кофе по утрам может быть полезен, если употреблять его правильно. Его следует пить минут через 30 после приема пищи, иначе он мешает усвоению полезных веществ, которые содержатся в еде.

Также лучше добавлять в кофе молоко или сливки, так как напиток вымывает кальций из организма. Подойдут и просто молочные продукты — например, кусочек сыра.