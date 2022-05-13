Нутрициолог Нефедова объяснила, как правильно пить кофе

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, что кофе во время завтрака может нарушать процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище. Как правильно употреблять этот напиток, она рассказала радиостанции Sputnik.

«Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния. Лучше подождать минут 30 после еды и только после этого перейти к напитку», — отметила специалист.

Диетолог посоветовала добавлять в кофе молоко или сливки, чтобы восполнить потерю кальция.

«Кофе действительно выводит кальций, около 12 миллиграммов кальция на 200 миллиграммов кофеина — такое количество приходится примерно на одну чашку напитка. Поэтому лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом», — заключила Нефедова.