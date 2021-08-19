Диетолог дал советы для быстрого похудения

Индийский диетолог Ручика Батра дала рекомендации тем, кто хочет быстро сбросить вес, не навредив организму. Об этом сообщило РИА ФАН.

В первую очередь она посоветовала как следует высыпаться. Недосып замедляет обмен веществ, что мешает сбросить вес.

Также необходимо выпивать не менее трех литров воды в день. Это поможет организму очиститься от токсинов, пояснила эксперт.

Также она рекомендовала есть поменьше сахара и жареной еды и регулярно заниматься физической активностью.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты смогут помочь при артрите и иных воспалительных заболеваниях.

Специалист рассказал, что продукты делятся на две категории: провоспалительную, то есть вызывающую воспалительные процессы в организме, и противовоспалительную.

Специалист отметил, что продукты, содержащие сахар, способны провоцировать воспалительные процессы. Кроме того, вызывать их могут продукты, которые богаты транс-жирами. Он отметил, что к таким продуктам относятся кондитерские изделия, картофельные чипсы, продукты с высоким содержанием соли, подсолнечное, соевое и кукурузное масла.