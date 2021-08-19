Диетолог рассказал, какие продукты помогут в борьбе с артритом и атеросклерозом

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты смогут помочь при артрите и иных воспалительных заболеваниях. Об этом сообщили Nation News.

Специалист рассказал, что продукты делятся на две категории: провоспалительную, то есть вызывающую воспалительные процессы в организме, и противовоспалительную.

«Сейчас противовоспалительному питанию уделяется большое внимание, потому что воспаление лежит в основе не только артрита, но и многих других хронических заболеваний, в частности, гипертонии, атеросклероза, диабета, злокачественных новообразований», — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что продукты, содержащие сахар, способны провоцировать воспалительные процессы. Кроме того, вызывать их могут продукты, которые богаты транс-жирами. Он отметил, что к таким продуктам относятся кондитерские изделия, картофельные чипсы, продукты с высоким содержанием соли, подсолнечное, соевое и кукурузное масла. Навредить организму также может красное мясо, сосиски, сардельки, и колбасы.

При этом справиться с воспалениями помогут кисломолочные продукты, продукты с содержанием пищевых волокон и морская рыба.

«Очень хороши восточные приправы — это карри, но также хорошо и чеснок, лук, петрушка, кинза. Пища должна быть богата зеленью и, наверное, последний момент, это морская рыба, типа скумбрии, сельди, лососевых», — пояснил специалист.