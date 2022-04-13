Диетолог Анжелика Дюваль назвала необычный напиток, восстанавливающий легкие после ковида

Помочь восстановить легкие после перенесенного коронавируса может настой семян овса. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам специалиста, если пить такой настой три недели подряд, это поможет восстановить легкие на 60%.

«Выводится вся мокрота. Особенно это актуально для тех, кто переболел коронавирусом, для курильщиков, для тех, кто в весенний период начинает заниматься спортом», — сказала диетолог.

Готовится настой достаточно просто. Нужно промыть горсть семян овса, засыпать в термос и залить горячей водой — около 80 градусов. Настаивать напиток нужно ночь, после этого процедить и пить в течение дня.

Обычно, чтобы восстановиться после коронавируса, организму требуется около месяца. Об этом ранее рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Если не удалось восстановиться за этот срок, значит, болезнь оставила более серьезные последствия — в таком случае нужна консультация с врачом по поводу дальнейший действий.