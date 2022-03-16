Назван оптимальный срок восстановления после перенесенного ковида

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко заявила, что организму требуется примерно месяц, чтобы полностью восстановиться после перенесенного коронавируса. Об этом написал Ura.ru.

Если за это время организм не пришел в себя, то можно говорить о том, что болезнь оставила следы.

«Любая инфекция требует восстановления. При ОРВИ детям давали освобождение от физкультуры на две недели. Считалось, что за это время человек должен полностью восстановиться. Что касается коронавируса, кому-то достаточно четыре недели, а у кого-то период восстановления затягивается до 12 недель. Все, что до четырех недель — это норма, а если он за месяц не восстанавливается, значит, болезнь оставила в организме следы», — сообщила врач.

По словам главного специалиста по инфекционным болезням детей минздрава Московской области Елены Мескиной, период восстановления зависит от тяжести инфекции. Например, тяжелая пневмония оставляет после себя фиброз легких, и какие-то остаточные проявления могут сохраняться на всю жизнь.