Диетолог Алехина назвала продукты, которые плохо сочетаются с кофе

Диетолог Анна Алехина заявила, что кофе не стоит пить с сахаром, сливками или сладкой выпечкой. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным сайта utro.ru, сахар и сливки делают напиток более калорийным, а также могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. То же самое касается выпечки, в составе которой есть маргарин.

«Это дополнительный фактор риска для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, а также с метаболическим синдромом — с артериальным давлением, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом и ожирением», — уточнила диетолог.

Она добавила, что нельзя мешать кофе и энергетики. Между напитками стоит делать перерывы в несколько часов, иначе могут возникнуть скачки давления и проблемы со сном.

Диетолог Триста Бест отметила, что кофе может оказывать как положительное, так и негативное влияние на мозг человека. Она пояснила, что этот напиток взаимодействует с нейромедиатором под названием аденозин, который отвечает за сон. Чтобы избежать проблем с засыпанием, кофе следует пить в начале дня, заключила врач.