Диетолог Бест предупредила любителей кофе о вреде напитка

Диетолог Триста Бест заявила, что кофе может оказывать как положительное, так и негативное влияние на мозг человека. Кроме того, кофеманы рискуют заполучить проблемы со сном в случае чрезмерного употребления этого напитка, написал журнал Eat This, Not That!.

«Одним из основных способов влияния кофе на мозг является его взаимодействие с нейромедиатором под названием аденозин. Этот нейромедиатор, накапливающийся в течение дня, играет важную роль в улучшении сна», — процитировало ИА Nation News слова Бест.

Специалист отметила, что напитки, содержащие кофеин, лучше всего употреблять в первой половине дня. В таком случае, можно будет избежать проблем со сном.