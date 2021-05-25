Более 521 миллиона рублей направят в России на закупку препарата против детского лейкоза

В России выделили свыше 521 миллиона рублей на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей «Онкаспар». Средства поступят из резервного фонда правительства, сообщили в пресс-службе кабмина.

В 2021 году закупят 1970 упаковок лекарства. В РФ оно не зарегистрировано. Распоряжение уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Производят препарат «Онкаспар» во Франции. Отечественных аналогов у него нет. Закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод.

«Субсидия из федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные не только с закупкой, но и с доставкой и хранением препарата, а также уплатой налогов и таможенных сборов», — уточнили в кабмине.

В прошлом году на закупку «Онкаспара» выделили свыше 273,5 миллиона рублей. Благодаря этому в страну импортировали полторы тысячи упаковок этого препарата.

Из госреестра лекарственных средств его исключили летом 2019 года.