Стало известно о дефиците лекарств для лечения рака у детей в России

Для лечения онкологических заболеваний у детей в российских клиниках не хватает самых эффективных препаратов. Наибольший дефицит врачи испытывают в отношении онкаспара и цитарабина (цитозара), применяющихся при лечении лейкозов.

Об этом газете «Известия» сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

По его данным онкаспар был исключен их госреестра лекарственных средств летом 2019 года. Однако, несмотря на российские аналоги, дженерики подходят и помогают не всем. Поэтому больные нуждаются в оригинальных препаратах. К тому же в России качество дженериков не контролируется. Регистрируется один препарат, а в продажу поступает другой.

«В России есть единственный отечественный аналог, который называется „Веро-Аспарагиназа“. Мы его проверяли и выявили низкую активность. Из-за этого количество рецидивов заболевания лимфобластным лейкозом в последние два года в России выросло с 4% до 15%», — уточнил Масчан.

По его данным, с цитозаром такая же ситуация. В Минздраве знают о проблеме, проводилось даже несколько совещаний на эту тему. Но пока никаких никаких законодательных и правовых инициатив не последовало.

В сентябре минувшего года российские врачи заявили, что страну ждет скачок смертности от онкологических заболеваний, если не будут отменены законы, запретившие продажу лекарств некоторых иностранных производителей. Они уверены, что правила закупки медикаментов надо менять.