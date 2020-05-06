Детский врач из Магаданской области принес коронавирус из дома на работу

В Магаданской области сотрудник детской больницы вышел на работу, нарушив режим самоизоляции. Сначала его жена заболела COVID-19, а потом он принес инфекцию коллегам.

Главный внештатный инфекционист региона Елена Кузьменко уточнила в беседе с РИА «Новости», что после инцидента на строгий 14-дневный карантин пришлось закрыть все учреждение. Наблюдать будут и за его сотрудниками, и за маленькими пациентами, и за их мамами.

«Медицинский сотрудник вышел на работу в тот период, когда у его супруги еще не закончился полностью период самоизоляции», — пояснила Кузьменко.

По ее словам, свою роль сыграли и совместные чаепития в маленьком отделении, практически все сотрудники которого заразились.

«Закрыта полностью вся больница. Все, кто хоть как-то могли с ними контактировать, находятся сейчас в изоляции», — заключила Кузьменко.

В Магаданской области, по последним данным, 131 выявленный случай коронавируса. Вылечились 56 инфицированных, двое пациентов скончались. Вспышка инфекции произошла на одной из золотодобывающих артелей, где COVID-19 заболели 62 старателя.