Дети стали чаще болеть коронавирусом, но чаще всего болезнь проходит бессимптомно или как ОРВИ, заявил академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям — при „омикроне“ пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто», — отметил Горелов в беседе с РИА «Новости».

Если в 2020–2021 годах на долю детей приходилось не больше 10-11% от всех случаев заболевания COVID-19, то сейчас эта доля составляет около 18%, отметил академик.

Неизменной осталась частота постковидного синдрома у детей. Примерно у 30% переболевших коронавирусом детей остаются один-два симптома, отметил Горелов.

На первый план выходят сейчас жалобы, связанные с когнитивными нарушениями, в том числе слабость, рассеянность внимания, разбитость и туман в голове.

Роспотребнадзор рекомендовал российским школам не вводить коронавирусные ограничения в новом учебном году. В подобных мерах нет необходимости, пояснили в пресс-службе ведомства.