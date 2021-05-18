Дерматолог рассказал о вреде дезодорантов

Врач-дерматолог Наталья Яковлева рассказала, что в жаркую погоду дезодоранты негативно влияют на кожу. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Она пояснила, что в жару такие средства могут закупоривать потовые железы, что приводит к воспалению.

«Есть дезодоранты, забивающие поры, вместо того, чтобы выделительные органы работали, делаем еще хуже, мы закупориваем все эти выходные протоки желез, там скапливаются вещества, которые должны удаляться, и получается воспаление»», — рассказала врач.

Она уточнила, что нужно пользоваться дезодорантами с осторожностью. Также следует обратить на ароматические добавки в составе средства — они также провоцируют воспаления.

Ранее диетолог Ксения Пустовая указала на пять вредных привычек, которые стоят на пути к стройной фигуре.

На первое место она поставила добавки сахара или фруктов в чай. Это дополнительные калории, которые при попадании в организм заполняют зону живота и боков. Все это приводит к висцеральной жировой прослойке, от которой избавиться чрезвычайно сложно.