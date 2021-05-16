Диетолог дала пять советов для стройной фигуры

Похудение сложный и длительный процесс. Не у всех он проходит гладко и иногда кажется, что результата никакого нет. Диетолог Ксения Пустовая, а беседе с изданием Woman.ru указала на пять вредных привычек, которые стоят на пути к стройной фигуре.

На первое место она поставила добавки сахара или фруктов в чай. Это дополнительные калории, которые при попадании в организм заполняют зону живота и боков. Все это приводит к висцеральной жировой прослойке, от которой избавиться чрезвычайно сложно.

Сладкие фрукты, несмотря на витамины и полезную клетчатку, также содержат фруктозу — это разновидность сахара, который тоже приводит к лишнему весу. Для красивой фигуры в сутки нужно позволять себе не более 400 граммов фруктов. Их лучше рассматривать в качестве заслуженного десерта.

Бояться продуктов содержащих жиры не стоит. Он необходим организму, а фосфолипиды и витамин, А благотворно скажутся на качестве кожи. Эти компоненты содержатся в рыбе, яичных желтках и мясе кролика. 30% от ежедневного рациона могут составлять жиры растительного происхождения.

Компенсация нехватки положительных эмоций часто проявляется в употреблении сладкого. Нужно найти другой способ вознаграждать себя ради сохранения фигуры.

Важно контролировать уровень потребления витамина D. Именно он отвечает за скорость обмена веществ. Кроме того, он отвечает за работу нервной системы и качество волос. Он содержится в печени трески, твердых сырах и молоке.