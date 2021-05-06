Дерматолог рассказал, чем опасны прогулки под дождем

Врач-дерматолог Наталья Яковлева посоветовала избегать прогулок под дождем. Она объяснила, что это может вызвать проблемы с кожей. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Врач уточнила, что «когда осадки проходят через атмосферу, они вбирают в себя все вредные вещества, которые находятся в ней». Именно поэтому дождевая вода вредна для кожи и может вызвать воспалительный процесс. Особенно опасен дождь в центре города, где постоянные пробки и достаточно загрязненный воздух.

Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что частый кашель, затрудненное дыхание и одышка могут быть признаками рака трахеи или бронхов. Они могут указывать как на доброкачественную опухоль, так и на злокачественную.

Полипы в легких образуются над поверхностью слизистой оболочки. Они могут достигать огромных размеров, нарушать дыхание и перерождаться в злокачественные опухоли. Новообразования начинают давать о себе знать, лишь когда вырастают до крупных размеров. Однако возникшие симптомы человек может спутать с бронхиальной астмой и респираторными заболеваниями, что приводит к поздней диагностике.

Насторожить должны свистящее, шумное, затрудненное дыхание, одышка, кашель частые респираторные инфекции, дыхательная недостаточность, удушье и затрудненное глотание, охриплость голоса.